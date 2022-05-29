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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

29.05.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Suriye'deki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı
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