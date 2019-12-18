Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Samsun\u2019un \u00c7ar\u015famba il\u00e7esinde \u00f6\u011frenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazas\u0131nda 2\u2019si a\u011f\u0131r, 15 \u00f6\u011frenci yaraland\u0131. Kaza yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ve kurtarma ekibi sevk edildi. \nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERSGK harekete ge\u00e7ti! Art\u0131k zorunlu, yanl\u0131\u015f bildiren yanar...Uluda\u011f\u2019daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan a\u00e7\u0131klamaB\u00fcy\u00fckada'da kaz\u0131lan iki \u00e7ukurdan bir\u0130 geni\u015fletildi
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