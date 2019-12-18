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Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Samsun’un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 15 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba Takla öğrenci servisi Kaza trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Geçmiş olsun Rabbım beterinden korusun. Yanliz mahallesef servis araclari ve şoförleri yeterince takip edilmiyor. Iki sene önce milli egitim il müdürlüğünü aradim fakat görüştürmediler. Milli eğitim bakanlığını aradim musbet bir cavap alamadim emniyeti daha önce aramıştım. Yok efendim takibati milli eğitim yapiyor dediler. İşin ozeti topu biri birine diğeri digerine atiyor. Yazik degilmi yaralananlara, ölenlere kim dur diyecek. La havle Vela kuvvete illa billahil aliyyil azzim
çok normal sanki uçak sürüyolar
yazik
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