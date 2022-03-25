Son dakika! Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme: Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz hakim karşısında

Son dakika: Geçtiğimiz yıl 9 Kasım'da Ataşehir'de yaşanan vahşet Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, yolda yürüdüğü sırada, kendisni hiç tanımayan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmüştü. Bugün yaşanan yeni gelişmeye göre cani, ikinci kez hakim karşısında çıktı...

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve Başak Cengiz'in çok sayıda akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporları okumasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Can Göktuğ Boz'un Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede sanık Boz'un önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü değerlendirmesi yapılıyor.

İddianamede Boz'un olaya müdahale etmek isteyen kişiye de "Yaklaşma sana da saplarım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz, yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından tutuklanan sanık Boz hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Cezai ehliyetin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporda, sanık Boz’un olay tarihinde cezai sorumluluğunun bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. (İHA)

