Son dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Bakan Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'TAN SON AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada da, "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı." denildi.



