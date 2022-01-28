HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Son dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

28.01.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta sona ereceğini, doğal gazdaki kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıkladı. BOTAŞ da, İran'dan test amaçlı sınırlı sayıda gaz arzının başladığını duyurdu.

Son dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Bakan Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'TAN SON AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada da, "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı." denildi.

BOTAŞ’tan sanayi gazına kısıtlamaBOTAŞ’tan sanayi gazına kısıtlama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Hastanede dehşet: Elini kırdılar! "Artık tahammülümüz kalmadı"Hastanede dehşet: Elini kırdılar! "Artık tahammülümüz kalmadı"
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.