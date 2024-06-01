Son dakika | Erdoğan CHP ziyareti için tarih verdi! "Kırmızı çizgilerimiz var" çıkışı: Taviz vermeyiz!

AK Parti olarak bizim de ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgilerimiz var. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin kırmızı çizgileri olduğunu da biliyoruz. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Ancak özellikle muhalefetin yıkıcı, ötekileştirici bir zeminde ilerlemesi Türkiye'ye zarar getirir.