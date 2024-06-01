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  4. Son dakika | Erdoğan CHP ziyareti için tarih verdi! "Kırmızı çizgilerimiz var" çıkışı: Taviz vermeyiz!

Son dakika | Erdoğan CHP ziyareti için tarih verdi! "Kırmızı çizgilerimiz var" çıkışı: Taviz vermeyiz!

01.06.2024 11:55
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Son dakika haberi: AK Parti'de 'değişim' sesleri yankı bulmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını işaret etti, "Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz" dedi. Siyasetin gündemindeki 'yumuşamaya' değinen Erdoğan, "Bizim de MHP'nin de kırmızı çizgilerimiz var. Yumuşama adı altında kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz" diye konuştu. Erdoğan ayrıca merakla beklenen CHP ziyareti için de tarih verdi.

Son dakika | Erdoğan CHP ziyareti için tarih verdi! "Kırmızı çizgilerimiz var" çıkışı: Taviz vermeyiz!

Son dakika haberi: AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam Kampı'nda başlıyor. Kampın başlangıcında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saatinde geldiğinde muhakkak yapacağız" mesajıyla dikkat çekti.

"MESAJLARIN GEREĞİNİ VAKTİ GELDİĞİNDE MUHAKKAK YAPACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Son 3 seçimin muhasebesini yapacağız.

  • Halkımızla aramıza mesafe koymadık. Siyaseti milletimizle istişare halinde olarak yaptık. Ne kendimizi ne partimizi yankı odalarına hapsetmedik.

  • Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini vakti saatinde geldiğinde muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, çok titiz davranıyoruz.

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"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

  • AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Değişim irademizi güçlü tutacağız. Burada artılarımızı ve eksilerimizi görmek üzere bir aradayız. Yanlışlarımızı düzeltmek, doğrularımızın sayısını çoğaltmak üzere bir aradayız. Özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, kendimize ve partimize ayna tutmak üzere bir aradayız.

  • Biri yanağımıza tokat atmaya yeltendiğinde diğer yanağımızı da dönmedik, karşılığını verdik. Edepten hiç taviz vermedik, edepsizliği de karşılıksız bırakmadık.

"'KAZANIYORUZ" TİYATROSU UTANÇ SAHNESİ OLARAK SİYASET TARİHİNE GEÇTİ"

  • FETÖ'nün servis ettiği argümanlar üzerinden Rusya ile aramızı bozma girişimlerine, bugün aklımıza getirmek dahi istemediğimiz nice operasyona maruz kaldık. Sandık sonuçları ayan beyan ortada olmasına rağmen seçim gecesi oynanan "Kazanıyoruz" tiyatrosu utanç sahnesi olarak siyaset tarihine geçti.

  • Tüm tuşlara basmalarına rağmen bekledikleri neticeyi alamayanlar sırf koltuklarını koruyabilmek uğruna maalesef siyaseti yüksek gerilim hattına mahkum ettiler. Seçim sonuçlarını kabullenmek yerine farklı tartışmalarla milletin iradesine kara çalmaya çalıştılar. Sandıkta tecelli eden iradeyi yok sayan etik dışı beyanlar karşısında biz daima basiretle hareket ettik.

  • 31 Mart sonrasında AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın sergilediği olgun tavır, siyasi partiler arasında yeni bir diyalog zemininin oluşmasına vesile olmuştur. Türkiye böylece seçim atmosferinden çıkıp asıl gündemine yoğunlaşma fırsatı bulmuştur. Bunu Türk siyasetinin ulaştığı yüksek tekamül seviyesinin bir işareti olarak görüyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

  • İnşallah Kurban Bayramı'ndan önce Sayın Özel'e iadeiziyarette bulunacağım. Sayın Özel'in ziyareti akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız, özgüvenliyiz. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Yine de üzerimize düşen bir şey varsa hiç çekinmeden gereğini yaparız. Aslolan muhalefetin kendi politikalarını gözden geçirmeleridir. Asıl muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır.

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"MUHALEFETTEN KIRMIZI ÇİZGİLERİNDEN TAVİZ VERMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

  • AK Parti olarak bizim de ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgilerimiz var. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin kırmızı çizgileri olduğunu da biliyoruz. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Ancak özellikle muhalefetin yıkıcı, ötekileştirici bir zeminde ilerlemesi Türkiye'ye zarar getirir.

  • Hukukun dışına çıkıldığına elbette hakimler, savcılar gereğini yapacaktır. Bu bizim için de muhalefet için de, tüm kurumlar ve bireyler için geçerlidir. Terör hukuk dışıdır, terörü meşrulaştırma hukuk dışıdır, sırtını terör örgütlerine dayamak hukuk dışıdır. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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