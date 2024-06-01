Son dakika | Erdoğan CHP ziyareti için tarih verdi! "Kırmızı çizgilerimiz var" çıkışı: Taviz vermeyiz!

Son dakika haberi: AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam Kampı'nda başlıyor. Kampın başlangıcında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saatinde geldiğinde muhakkak yapacağız" mesajıyla dikkat çekti.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
Son 3 seçimin muhasebesini yapacağız.
Halkımızla aramıza mesafe koymadık. Siyaseti milletimizle istişare halinde olarak yaptık. Ne kendimizi ne partimizi yankı odalarına hapsetmedik.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Değişim irademizi güçlü tutacağız. Burada artılarımızı ve eksilerimizi görmek üzere bir aradayız. Yanlışlarımızı düzeltmek, doğrularımızın sayısını çoğaltmak üzere bir aradayız. Özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, kendimize ve partimize ayna tutmak üzere bir aradayız.
FETÖ'nün servis ettiği argümanlar üzerinden Rusya ile aramızı bozma girişimlerine, bugün aklımıza getirmek dahi istemediğimiz nice operasyona maruz kaldık. Sandık sonuçları ayan beyan ortada olmasına rağmen seçim gecesi oynanan "Kazanıyoruz" tiyatrosu utanç sahnesi olarak siyaset tarihine geçti.
Tüm tuşlara basmalarına rağmen bekledikleri neticeyi alamayanlar sırf koltuklarını koruyabilmek uğruna maalesef siyaseti yüksek gerilim hattına mahkum ettiler. Seçim sonuçlarını kabullenmek yerine farklı tartışmalarla milletin iradesine kara çalmaya çalıştılar. Sandıkta tecelli eden iradeyi yok sayan etik dışı beyanlar karşısında biz daima basiretle hareket ettik.
AK Parti olarak bizim de ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgilerimiz var. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin kırmızı çizgileri olduğunu da biliyoruz. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Ancak özellikle muhalefetin yıkıcı, ötekileştirici bir zeminde ilerlemesi Türkiye'ye zarar getirir.