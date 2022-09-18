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  4. SON DAKİKA| Şanlıurfa'da hain saldırı! Acı haber geldi

SON DAKİKA| Şanlıurfa'da hain saldırı! Acı haber geldi

18.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

SON DAKİKA| Şanlıurfa'da hain saldırı! Acı haber geldi

Son dakika: Acı haberi Şanlıurfa Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

SON DAKİKA | KARAKOLA HAVAN SALDIRISI DÜZENLENDİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

FHFH

VALİLİK DUYURDU

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.


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