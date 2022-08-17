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  4. Son dakika: Şanlıurfa'da hain terör saldırısı düzenlenmişti! MSB duyurdu: 1 askerimiz daha şehit oldu

Son dakika: Şanlıurfa'da hain terör saldırısı düzenlenmişti! MSB duyurdu: 1 askerimiz daha şehit oldu

17.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün Şanlıurfa'da teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda 1 asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre saldırıda yaralanarak hastaneye sevk edilen Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir de hayatını kaybederek şehit oldu.

Son dakika: Şanlıurfa'da hain terör saldırısı düzenlenmişti! MSB duyurdu: 1 askerimiz daha şehit oldu

Son dakika haberi: Şanlıurfa'dan acı haber geldi! Dün Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesindeki terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na roketli saldırı düzenlemişti. Hain terör saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi.

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Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sert karşılık verdiği hain terör saldırısında 1 askerimiz daha şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın açıklamasında yer verilen ifadeler şu şekilde:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
şehit terör saldırısı
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