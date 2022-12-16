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  4. SON DAKİKA | Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti

16.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kaza haberi Şanlıurfa'dan geldi. Sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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8 KAÇAK GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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