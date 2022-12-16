SON DAKİKA | Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.
Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
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