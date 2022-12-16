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  4. SON DAKİKA | Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! Ölü ve yaralı kaçak göçmenler var

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! Ölü ve yaralı kaçak göçmenler var

16.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kaza haberi Şanlıurfa'dan geldi. Sulama kanalına düşen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 5'i yaralı olmak üzere 25 kişi ise kurtarıldı.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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6 ÖLÜ, 5 YARALI

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan; 31 kişinin bulunduğu minibüste 6 kişinin hayatının kaybettiğini duyurdu. Ayhan, 5'i yaralı olmak üzere 25 kaçak göçmenin ise kurtarıldığını açıkladı

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(AA)

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