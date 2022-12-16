SON DAKİKA | Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! Ölü ve yaralı kaçak göçmenler var

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

6 ÖLÜ, 5 YARALI

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan; 31 kişinin bulunduğu minibüste 6 kişinin hayatının kaybettiğini duyurdu. Ayhan, 5'i yaralı olmak üzere 25 kaçak göçmenin ise kurtarıldığını açıkladı

(AA)

