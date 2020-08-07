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  4. Son dakika Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Son dakika Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 08:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Son dakika Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Kaza, sabah saatlerinde, Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden kırsal mahalledeki arazilere tarım işçisi taşıyan Ramazan Tayboğa yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Minibüsün hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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15 YAŞINDAKİ İBRAHİM KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Küçük (15), yaşamını yitirdi. Küçük'ün cansız bedeni, morga konuldu. Kaza haberini duyan tarım işçilerinin yakınları ise hastaneye akın etti.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü Ramazan Tayboğa'nın (19) ehliyetinin olmadığı belirtildi.

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(DHA)

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