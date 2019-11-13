Son dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

ÇEVREDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.

