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Son dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 23:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valisi yaptığı açıklamada "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

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ÇEVREDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

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ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allhahım askerimizi koru .Evlerine ateş düşürme
benim askerlik yaptığım yer 79/4 tertip 20.zirhli tugayı istihkam savaş bölüğü tam 20 yıl olmuş .. inşallah askerlerimiz zarar görmemiştir ..
Allah şifa versin
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