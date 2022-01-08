Son Dakika: Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Patlamada şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

ŞANLIURFA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olayın yaşandığı yere gitti.

