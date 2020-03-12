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  4. Son dakika: Şanlıurfa Valiliği acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Son dakika: Şanlıurfa Valiliği acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 uzman onbaşı şehit oldu" denildi.

Son dakika: Şanlıurfa Valiliği acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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