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  4. Son dakika: Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede hastaların çıplak fotoğraflarını çekip...

Son dakika: Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede hastaların çıplak fotoğraflarını çekip...

21.01.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sapık doktorun yeni vukuatları ortaya çıktı! Mesajlaşma programı Telegram üzerinden kurduğu gruplarda çocukların cinsel istismara uğradığı görüntüleri paylaşan ve bunların ticaretini yapan 43 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan fakat daha sonra serbest bırakılan beyin cerrahının yeni skandalları ortaya çıktı. Doktorun, eşi ve başka kadınlarla birlikte olduğu görüntüleri sakladığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede hastaların çıplak fotoğraflarını çekip...

Çocukların istismara uğradığı videoları para karşılığında satan iğrenç şebeke çökertildi. Son dakika haberine göre o çeteyle birlikte gözaltına alınan fakat daha sonra mahkemece serbest bırakılan beyin cerrahı K.M'nın eşi ve başka kadınlarla yaşadığı cinsel birliktelikleri bilgisayarında tuttuğu, görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: BİRÇOK KADINLA VİDEOSU ÇIKTI! HASTALARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP...

Birçok kadınla videosu çıkan beyin cerrahı K.M'nin bilgisayarında ve telefonunda hastaların sedye üzerinde çıplak halde çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Milliyet'in haberine göre söz konusu doktor görev yaptığı şehirden İstanbul'a getirildi ve suçlamaları kabul etti.

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EŞİ VE İŞ ARKADAŞI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sapık doktorun sorgusu sona erdi. Videolarda yer alan K.M'nin eşi ve iş arkadaşı beyin cerrahından şikayetçi olmadı. Doktor K.M adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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