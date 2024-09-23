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  4. Son dakika | Polis katili Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesi ses getirmişti! Soruşturma iddiasını Bakan Yerlikaya yalanladı

Son dakika | Polis katili Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesi ses getirmişti! Soruşturma iddiasını Bakan Yerlikaya yalanladı

23.09.2024 17:54
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Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren katil Yunus Emre Geçti'nin adliyeye sevk edilme şekli büyük ses getirdi. Bunun üzerine polisler hakkında soruşturma açıldığı iddiası ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iddiayı yalanlayıp sert tepki gösterdi.

Son dakika | Polis katili Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesi ses getirmişti! Soruşturma iddiasını Bakan Yerlikaya yalanladı

Son dakika haberi: Azılı bir suçlu olduğu ortaya çıkan sapık katil Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edilirken çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği'nin aracının arkasına bindirildi.

sapıkkatil

Bu görüntülerle ilgili soruşturma açıldığı öne sürüldü.

AA-20240923-35713640-35713637-POLISI_SEHIT_EDEN_ZANLI_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI

BAKAN YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır." açıklamasında bulundu.

AA-20240923-35714370-35714354-UMRANIYEDE_POLISI_SEHIT_EDEN_SUPHELI_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI

"HABERİ YAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamasında Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır" ifadelerine yer veren Yerlikaya, haberi yayanlar hakkında adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

AA-20240923-35714370-35714356-UMRANIYEDE_POLISI_SEHIT_EDEN_SUPHELI_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI

Sapık katil Yunus Emre Geçti hak ettiği muameleyi gördü! Çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi Sapık katil Yunus Emre Geçti hak ettiği muameleyi gördü! Çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi
Şehit polisin cenazesinde yürek yakan anlar Şehit polisin cenazesinde yürek yakan anlar
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ali Yerlikaya
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