Son dakika | Polis katili Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesi ses getirmişti! Soruşturma iddiasını Bakan Yerlikaya yalanladı

Son dakika haberi: Azılı bir suçlu olduğu ortaya çıkan sapık katil Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edilirken çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği'nin aracının arkasına bindirildi.

Bu görüntülerle ilgili soruşturma açıldığı öne sürüldü.

BAKAN YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır." açıklamasında bulundu.

"HABERİ YAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamasında Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır" ifadelerine yer veren Yerlikaya, haberi yayanlar hakkında adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.