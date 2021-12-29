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  4. Son dakika: Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar! "Her yalnız kaldığımızda…"

Son dakika: Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar! "Her yalnız kaldığımızda…"

29.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da bir üniversitede görevli Prof. Dr. Köksal A., iddialara göre evli olduğu ikinci eşinin 12 yaşındaki erkek çocuğuna iki yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Köksal A., savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 18 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkarılan profesör, tutuksuz yargılanacak. İstismara uğrayan çocuğun anlattıkları ise dehşete düşürdü. İşte olayın detayları!

Son dakika: Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar! "Her yalnız kaldığımızda…"

Son dakika haberine göre İstanbul'da bir akademisyen üvey opluna cinsel istismarda bulundu. İddiaya göre bu istismar iki yıl boyunca devam etti. Hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 25 yıla kadar hapsi istenen Prof. Dr. Köksal A. savcılığın tutuklu yargılanması talebine rağmen mahkeme heyetinin kararıyla tahliye edildi. İstismara uğrayan çocuğun anlattıkları ise dehşete düşürdü. İşte son dakika haberin ayrıntıları!

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"HER YALNIZ KALDIĞIMIZDA BENİ İSTİSMAR ETTİ"

Sabah'ın haberine göre, üvey babası hakkında şikayette bulunan çocuk daha sonra korktuğu için annesiyle birlikte İstanbul'dan taşındı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.K.K (12), şunları söyledi:

"6'ncı sınıfta okuyorum. Olaylar sanığın annemle evlenmesinden bir ay sonra başladı. Mahrem yerlerime dokunuyordu. Her yalnız kaldığımızda beni istismar etti. Bu, iki yıl sürdü. Çok canım yanıyordu."

Çocuğun annesi ise duruşmadaki ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu ve boşanma aşamasında olduğunu belirtti.

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"SUÇLAMALARLA BİR İLGİM YOK"

Sanık Köksal A. ise savunmasında, "Suçlamalarla bir ilgim yok. Boşanma sürecinde olduğum eşim ve ailesi tarafından çocuklarım kullanılarak etki altına alınmıştır.

Benim hakkımda uydurulmuş maddi beklenti, itibarımın kaybı ve beni yıkıma götürme amaçlı iftira, yalan ve komplodan ibaret olan bir suçlama ile karşı karşıyayım. Suç işlemediğimi ısrarla yine belirtiyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

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TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı sanığın tutukluluk hallinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. 18 aydır tutuklu olan sanık tutuksuz yargılanacak. Heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İstanbul
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