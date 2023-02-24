Son dakika | 'Saraçhane' çıkışı ses getirmişti! Akşener'in dikkat çeken sözlerinden sonra CHP'den ilk açıklama: Böyle bir usulümüz yok

Son dakika haberi: Türkiye depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da seçimler gündemde. Millet İttifakının adaylığıyla ilgili tartışmalar sürerken geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hukuki sürecin ardından İmamoğlu ile Akşener'in Saraçhane'de birlikte verdiği mesajlar ve o gün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda kesip apar topar dönmesi uzun süre konuşulmuştu. İYİ Parti lideri Akşener'in o gün hakkında bugün verdiği demecin ittifakta nasıl bir yankı uyandıracağı merak edilirken CHP'ye Akşener'in sözleri de soruldu.

"BENZER FELAKETLER YAŞANMAMASI İÇİN BİZ HAZIRIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatay başta olmak üzere bölgenin demografik yapısının değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Millet İttifakı olarak biz hazırız. Erdoğan, bizim mutabakat metnimizden kırpıp kırpıp kopya çekmeye çalışıyor.

Fay hatları üzerindeki tüm yerleşim birimlerinin risk analizlerini süratle tamamlayacağız. Deprem tehdidi altındaki alanların imara açılmamasına karşı güvence alacağız. Bu ülkede bir daha benzer felaketler yaşanmaması için biz hazırlığımızı yaptık.

AKŞENER'İN SÖZLERİ SORULDU

Öte yandan Öztrak'a İYİ Parti lideri Akşener'in "kazanacak aday" vurgusu ve Saraçhane mitingiyle ilgili yaptığı açıklamalar da soruldu. Öztrak bun soruya "Millet İttifakı sözcülerinin partilerin genel başkanlarının sözlerini yorumlamak gibi bir usulü yok" yanıtını verdi.

AKŞENER: "KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAKİ MUHTEREMLER..."

Akşener, bugün katıldığı canlı yayında Saraçhane mitingiyle ilgili şunları söylemişti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesinde bir problem yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı yukarı çıktığımda. Hani Sayın Hande Fırat ile Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya, benim telefonumdan o düzenek kurulurdu, arardı beni sayın Kılıçdaroğlu, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç, beceremediniz. Sonra ne oldu? 'Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, içişlerine karışıyor.' Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak üzerine, bu manada biz birçok şeye gayet dikkatliyiz. Benim korkum, burada biriken öfke, burada kendini beğenmişliğin yarın kaybedildiği takdirde o bitmeyen rövanşı ortaya koyması."