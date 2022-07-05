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  4. SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Ünlü isimler Emniyete çağrıldı: Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin...

SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Ünlü isimler Emniyete çağrıldı: Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin...

05.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerce konuşulan operasyonda yeni gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre bazı ünlü isimler Emniyete çağrılırken, aralarında Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Ünlü isimler Emniyete çağrıldı: Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin...

Son dakika haberi: Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik devam eden soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, yakalanan 119 kişi için ek gözaltı süresi talep edilirken, bazı ünlü isimlerin de Emniyete çağrıldığı ortaya çıktı...

ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de Emniyete çağrıldığı öğrenildi.

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Emniyete çağrılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Erkan Petekkaya Necati Şaşmaz
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