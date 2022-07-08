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  4. SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Erdal Acar tutuklandı

SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Erdal Acar tutuklandı

08.07.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sarallar operasyonu kapsamında aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 25 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Acar, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma “ ve “yağma" suçlarından tutuklandı.

SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Erdal Acar tutuklandı

Son dakika: İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

SON DAKİKA | ERDAL ACAR TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz’ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Acar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Erdal Acar’ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edilmişti.

Kaynak: DHA


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