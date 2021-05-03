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Son Dakika: Sarallar suç örgütüne operasyon

03.05.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da ‘Sarallar’ organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri İnterpol tarafından aranan ve Makedonya’da yakalanan şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Sarallar suç örgütüne operasyon

Alınan bilgiye göre, kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Yağma Amaçlı Tehdit”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Mala Zarar Verme” gibi suçlara karışan bazı şüpheliler tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü üyelerinin yakalanması için 29 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca be bu silahlara ait 580 fişek ele geçirildi.

ARSA SAHİBİNE SİLAHLI SALDIRI

Suç örgütü ile ilgili yapılan araştırmalarda örgüt lideri Ö.K.’nin, Bakırköy bulunan bir arsayı üzerine devralmasının devamında 2 şahsı bu arsa üzerinden tehdit ederek, şahıslara silahla saldırı eyleminde bulunduğu belirlendi. Yine aynı kişinin ve beraberindeki örgüt üyelerinin Küçükçekmece ilçesinde bir arsa sahibi şahsın aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Ayrıca çete tarafından 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesinde bulunan bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren kişilerin, söz konusu saldırı sonucu 2 kişinin ölümüne neden olmak suçundan faili firar olarak kırmızı bültenle aranan C.S., İnterpol tarafından Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Kırmızı bülten ile aranan Ç.S.’nin, önceki gün sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Geri kalan diğer şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

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