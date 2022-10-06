Son Dakika | Sarıyer'de öğrenci yurdunda kan donduran olay! Terastan düşen genç kızın feci ölümü... Demir parmaklıklara saplandı

Son dakika haberine göre Sarıyer'de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşen yabancı uyruklu öğrenci, demir parmaklıklara saplanarak korkunç şekilde can verdi. İtfaiye ekipleri, genç kızın cesedini korkuluklardan kurtaramadı. Genç kızın cansız bedeni, parmaklıkların kesilmesi sonrası ambulansa konuldu...

DEMİR PARMAKLIKLARA SAPLANDI

Tüyler ürperten olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü. Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi.

CANSIZ BEDENİ, KORKULUKLARDAN ÇIKARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu.

SAĞLIK GÖREVLİSİ FENALAŞTI

Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Olayı duyan bir vatandaş, ‘’Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. ’Bu ne?’ diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



