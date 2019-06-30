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SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer Ayazağa’da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

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Kaynak: DHA


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