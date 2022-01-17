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Son dakika: Şarkısındaki sözler gündem olmuştu! Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki

17.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadelerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tepki geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Şarkısındaki sözler gündem olmuştu! Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki

Son dakika haberi! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun daha önce söylediği ancak yeniden kliplendirdiği şarkıda kullandığı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aksu'ya bir tepki de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi.

"BÜTÜN İNSANLARIN MÜŞTEREK DEĞERİ VE MUAZZEZ ATALARIDIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem'e yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığı bildirildi. Hz. Adem'in ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamber olduğu belirtilerek, "Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 'halife' olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Aynı şekilde Yüce Allah, 'Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir' buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır" denildi.

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"SAYGISIZLIKTIR"

Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili yapılan her açıklamada dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, "Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır" ifadesi kullanıldı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan önceki günlerde, sosyal medya kullanıcıları, şarkı nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki göstermiş ve dini değerlerin aşağılandığını belirten bazı kullanıcılar, özür dilenmesi gerektiğini ifade etmişti.

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