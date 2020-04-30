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  4. Son dakika! Sarp Gümrük Kapısında operasyon

Son dakika! Sarp Gümrük Kapısında operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında operasyon gerçekleştirildi.

Son dakika! Sarp Gümrük Kapısında operasyon

Operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

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