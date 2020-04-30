Son dakika! Sarp Gümrük Kapısında operasyon

Operasyonda \u015f\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclerek aranan bir t\u0131rda, 1500 krali\u00e7e ar\u0131, 1 kilogram esrar ve muhtelif e\u015fyalar yakaland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekPolis g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc! G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131larHapishanedeki erkek arkada\u015f\u0131 i\u00e7in bebe\u011fini \u00f6ld\u00fcresiye d\u00f6vd\u00fc