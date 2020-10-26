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Son dakika! Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası koronavirüs olmuştu! Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti!

26.10.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası koronavirüs olmuştu! Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti!

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları için geçtiğimiz günlerde yardım istemişti. Ünlü kardeşlerin babası Mehmet Fevzi Hünel koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası koronavirüse yakalanmıştı. Günlerdin iki ünlü kardeş duyurular yapıyor ve kan ihtiyaçları olduklarını belirtiyorlardı.

Oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" demişti.

Hünel kardeşler bugün kötü haberi duyurdu. Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saruhan Hünel babasının fotoğrafını paylaşarak "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" notunu düştü.

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