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Son dakika | Savaş çanları çalıyor... Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Geri adım yok!

01.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna krizi nedeniyle ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı açıklama geldi. Rusya, yaptırım tehditlerine karşı geri adım atmayacağını duyurdu. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, adeta savaş çanları çalıyor.

Son dakika | Savaş çanları çalıyor... Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Geri adım yok!

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon giderek yükseliyor. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Moskova'dan yanıt geldi. Rusya, geri adım atmayacaklarını duyurdu.

SON DAKİKA | RUSYA'DAN ABD'YE YAPTIRIM YANITI

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ndan iki ülke dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği görüşme öncesi flaş bir açıklama geldi.

Büyükelçilik Facebook'ta yaptığı açıklamada gerginliği yaratanın Moskova değil, Washington olduğunu vurgulandı ve 'ABD yaptırımlarının tehditlerine geri adım atmayacağız' denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken bugün bir telefon görüşmesi yapacak. Görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alınacağı belirtiliyor.

İkili 21 Ocak'ta Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için Cenevre'de bir araya gelmişti.

Yüz yüze gerçekleşen görüşme sonrası bakanlar basının önüne ise ayrı ayrı çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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