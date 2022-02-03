Son dakika: Savaşın ayak sesleri... Uydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalar

Son dakika... Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim gittikçe daha da alevleniyor. Bölgeden gelen yeni uydu görüntülerinde Rus ordusunun Belarus, Kırım ve Batı Rusya'ya askeri yığınağı havadan görüntülendi. Fotoğraflarda Rus birliklerinin Ukrayna sınırına sadece birkaç kilometre mesafeye 48 balistik füze yerleştirdiği ve on binlerce askeri konuşlandırdığı görüldü.

ABD'NİN HAMLESİ SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

ABD'nin bölgedeki NATO ülkelerine asker yığması ve Ukrayna'ya savunma alanında destek vermesi sonrası Kremlin harekete geçti. Bölgeye daha fazla asker konuşlandırmaya başlayan Rusya'nın faaliyetleri uydu görüntülerine yansıdı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Merkezi ABD'de bulunan uzay teknolojileri şirketi Maxar ve diğer uydu görüntü sağlayıcıları, son birkaç ay içinde Ukrayna sınırının 250 kilometre civarındaki mevcut Rus askeri eğitim alanlarının ve garnizonlarının genişletildiğini fark ettiklerini açıkladı.

ONLARCA BALİSTİK FÜZE KONUŞLANDIRILDI

Rus Kara Kuvvetleri, İskender kısa menzilli balistik füzeleri de dahil olmak üzere birimleri, Belarus'a ve Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerine yerleştirdi. Ukrayna yakınlarında en az 48 balistik füze olduğu ifade edildi.

UKRAYNA'DAN FLAŞ TÜRKİYE MESAJI

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Reznikov, "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız." ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden gelen uydu görüntüleri:

(Reuters)

