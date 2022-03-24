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  4. Son dakika: Savaşta flaş gelişme! Ukrayna Rus gemisini vurdu

Son dakika: Savaşta flaş gelişme! Ukrayna Rus gemisini vurdu

24.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus donanması darbe aldı. Rus gemisinin aldığı darbeye ilişkin görüntüler de Ukrayna tarafından paylaşıldı.

Ukrayna'yı yaklaşık bir aydır işgal eden Rusya bugün şok bir darbe aldı. Beklenmedik bir haberle sarsılan Rus ordusunun çıkarma gemisi 'Orsk' Ukrayna tarafından vuruldu.

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Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. (AA)


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