Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

"Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları davaya devam ediliyor. Duruşma savcısı, celse arasında mütalaasını verdiğini belirtti.

AHMET ALTAN VE NAZILI ILACAK'A CEZA, MEHMET ALTAN'A BERAAT TALEBİ

Savcı, tutuklu sanıklar Nazlı IIıcak ve Ahmet Altan hakkında "Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ise beraat verilmesi talep edildi. Mütalaada diğer sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in ise "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ve tutuksuz sanık Mehmet Altan duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor. Nazlı Ilıcak mütalaaya karşı savunmasını yapıyor.