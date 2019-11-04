HABER

Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam ediliyor. Savcı, tutuklu sanıklar Nazlı IIıcak ve Ahmet Altan için ceza; tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ise beraat istedi.

Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

"Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları davaya devam ediliyor. Duruşma savcısı, celse arasında mütalaasını verdiğini belirtti.

AHMET ALTAN VE NAZILI ILACAK'A CEZA, MEHMET ALTAN'A BERAAT TALEBİ

Savcı, tutuklu sanıklar Nazlı IIıcak ve Ahmet Altan hakkında "Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ise beraat verilmesi talep edildi. Mütalaada diğer sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in ise "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ve tutuksuz sanık Mehmet Altan duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor. Nazlı Ilıcak mütalaaya karşı savunmasını yapıyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan TCK'nin 309/1. maddesi uyarınca 16 Şubat 2018'de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanıklar hakkında "Örgüt üyeliği" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedilmişti. "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince verilen bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulunmuştu.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine, dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 5 Temmuz 2019'da yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay bozma kararında, 6 sanık hakkındaki "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu. Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise "Anayasayı ihlal" yerine "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmaları gerektiğine karar vermişti. Diğer sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun oluştuğuna karar verilmişti. 8 Ekim'de yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmışlardı. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise kaldırmıştı.

(DHA)

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Yüzen Adalar'a ziyaretçi akını Yüzen Adalar'a ziyaretçi akını 
Obezite Merkezi birçok hastaya umut olduObezite Merkezi birçok hastaya umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amet altan nazlı ılıcak Mehmet Altan mahkeme dava

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
hapiste ölecek kadar suçları yok, FETÖ’nün ortak iş yaptığı siyasetçiler dışarda fink atarken bazıları sadece ceza olsun diyerek hapiste tutuluyor. FETÖ’yü ve cemaatleri başımıza musallat eden iki yüzlü siyasetçileri tarih yargılayacak.
binlerce garibanaaa gecirin bunlara yol verin adalet bu... garibanlaraaa ölüm ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? (Su kesintisi kaç saat sürecek?)

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.