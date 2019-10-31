Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından, SSB ve Siber Güvenlik Kümelenmesinin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Capture The Flag'19 yarışması nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, siber güvenliğin son yıllarda savunma sanayisinin dışındaki alanlar için de önemli hale geldiğini söyledi.

Birbiriyle iletişim içinde bulunan sistemlerin, toplum mühendisliğini de mümkün kılabileceğini dile getiren Demir, "Büyük verileri toplayarak çeşitli ortamlarda iletişimde bulunanların yönlendirilmesi gibi bir dizi konunun gelecek yıllarda bir problem olarak çıkabileceğini görüyoruz. Siyasi ortamı yönlendirme, seçimleri etkilemek gibi konular da bunlara dahil." diye konuştu.

İKİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ



Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi gibi yapılanmaların siber güvenlik alanında etkin olarak çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"SSB olarak yürüttüğümüz çeşitli siber güvenlik projelerinde gerek kamu kuruluşları gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar yapılırken de önemli konu bu alandaki insan kaynağımızı yetiştirmek ve yabancı ürün bağımlılığının ortadan kaldırılması."