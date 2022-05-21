SON DAKİKA | Sayı her geçen dakika artıyor! İki ülkede daha maymun çiçeği virüsü görüldü

Maymun çiçeği virüsü dalga dalga yayılıyor. Son dakika bilgisine göre başta İngiltere ve ABD olmak üzere11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü Kanada ve İsrail’de de tespit edildi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından yapılan açıklamada, Quebec eyaletinde iki kişide maymun çiçeği virüsü saptandığı, 20 şüpheli vaka üzerinde de çalışıldığı bildirildi. Açıklamada, adı açıklanmayan bir ABD vatandaşının yakın zamanda Kanada'ya seyahat ettiği ve bu kişinin Quebec eyaletine bağlı Montreal kentindeki ziyareti sırasında iki kişinin virüsle enfekte olmuş olabileceği kaydedildi.

AŞIRI DERECEDE BULAŞICI DEĞİL

Bu arada bir açıklama yapan Quebec Eyalet Halk Sağlığı Şefi Dr. Mylene Drouin, hastalığın aşırı derecede bulaşıcı olmadığını, virüsün solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını belirtti ve Montreal bölgesindeki tüm şüpheli vakaların, diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında olduğunu söyledi.

Dünyada şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor.

İSRAİL’DE İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail’e de sıçradı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa’ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu” ifade etmişti.



