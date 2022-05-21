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SON DAKİKA | Sayı her geçen dakika artıyor! İki ülkede daha maymun çiçeği virüsü görüldü

21.05.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsü iki ülkeye daha sıçradı. İlk olarak İngiltere’de tespit edilen maymun çiçeği virüsü ABD dışında birçok Avrupa ülkesinde tespit edilmişti. Son gelen bilgilere göre Kanada ve İsrail’de de maymun çiçeği virüsü vakaları kaydedildi. Dünyada yayılma eğiliminde olan maymun çiçeği virüsü, Kanada’nın Quebec eyaletinde de görüldü. İsrail’de bir kişi kaydedilirken Kanada’da 20 şüpheli vaka olduğu bildirildi.

SON DAKİKA | Sayı her geçen dakika artıyor! İki ülkede daha maymun çiçeği virüsü görüldü

Maymun çiçeği virüsü dalga dalga yayılıyor. Son dakika bilgisine göre başta İngiltere ve ABD olmak üzere11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü Kanada ve İsrail’de de tespit edildi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından yapılan açıklamada, Quebec eyaletinde iki kişide maymun çiçeği virüsü saptandığı, 20 şüpheli vaka üzerinde de çalışıldığı bildirildi. Açıklamada, adı açıklanmayan bir ABD vatandaşının yakın zamanda Kanada'ya seyahat ettiği ve bu kişinin Quebec eyaletine bağlı Montreal kentindeki ziyareti sırasında iki kişinin virüsle enfekte olmuş olabileceği kaydedildi.

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AŞIRI DERECEDE BULAŞICI DEĞİL

Bu arada bir açıklama yapan Quebec Eyalet Halk Sağlığı Şefi Dr. Mylene Drouin, hastalığın aşırı derecede bulaşıcı olmadığını, virüsün solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını belirtti ve Montreal bölgesindeki tüm şüpheli vakaların, diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında olduğunu söyledi.

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SON DAKİKA | Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradıSON DAKİKA | Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Dünyada şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor.

İSRAİL’DE İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail’e de sıçradı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa’ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu” ifade etmişti.


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