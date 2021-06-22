Son Dakika: Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

METİN YENER KİMDİR?

Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi. (AA)

