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SON DAKİKA | Seçim anketinin sonuçları dikkat çekti! AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin oyları...

18.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçim günü yaklaştıkça anketler daha da merak edilir oldu. Açıklanan projeler, partilerin oy dağılımını da etkilerken son anketin sonuçları dikkat çekti. Asal Araştırma tarafından ekim ayında 26 ilde yapılan seçim anketinde, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonucunda, AK Parti'nin yükselişi, CHP ve İYİ Parti'nin ise düşüşü dikkat çekti.

SON DAKİKA | Seçim anketinin sonuçları dikkat çekti! AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin oyları...

Son dakika haberine göre son ankette ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Ekonomik gelişmeler, açıklanan projeler ve Meclis'teki çalışmalar, partilerin oy oranlarında etkili oldu. Muhalefetin adayı henüz açıklanmazken anket sonucuna göre AK Parti'nin oylarını artırdığı görüldü. CHP ve İYİ Parti'de ise düşüş gözlemlendi...

26 İLDE YAPILDI

Son olarak Asal Araştırma şirketi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 2 bin 312 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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ekim

AK PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

5-14 Ekim tarihleri arasındaki yapılan anketin sonuçlarına göre AK Parti, bir önceki ankete göre oyların yükseltti ve yüzde 38.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP de ise oyların düştüğü görülürken yüzde 23.5 ile ikinci oldu. Aynı şekilde oyları azalan İYİ Parti ise yüzde 11.00'de kalarak üçüncü sırada yer aldı. Yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin de oylarını artırdığı görüldü.

Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu:

HDP: %10.7
MHP: %9.1
Zafer: %1.5
DEVA: %1.4
Y. Refah: %1.1
SP: %0.9
GP: %0.9
BBP: %0.8
MP: %0.7

AĞUSTOS AYINDA YAPILAN ANKETİN SONUÇLARI

Asal Araştırma'nın ağustos ayındaki anketinde ise AK Parti yüzde 35.5, CHP yüzde 25.7, İYİ Parti ise yüzde 11.6 oy almıştı. İşte tüm sonuçlar:

ağustos

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