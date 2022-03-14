Son dakika: Seçim barajı %7 olacak! Seçim yasası teklifinde flaş detaylar: D'Hondt sistemi, grup kurma şartı...

Seçim kanunu hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı açıklamada "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: SEÇİM BARAJI %7'YE DÜŞÜYOR!

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunuldu. Seçim barajı yüzde ondan yüzde yediye düşecek.

D'HONDT UYGULAMASIYLA BELİRLENECEK

Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

AK PARTİ VE MHPLİ İSİMLER BİRLİKTE AÇIKLADI

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız basın toplantısında seçim yasası teklifinin detaylarını açıkladı.

AK PARTİLİ YAZICI: PARTİLERİN GRUBU BULUNMASI KOŞULU...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz. Partilerin grubu bulunması koşulunu çıkarıyoruz. Kayıt sisteminde olmayan vatandaş en son kayıt adresinde oy kullanacak." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kanun teklifi ile seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi öngörülmektedir. Daha fazla partinin ve görüşün Meclis'te bulunması, temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylara rakamların büyüklüğüne göre vekillik tahsil edilir. İttifak içinde görünür olan her partinin ittifak dışında görünürlüğü güçlendirilmiştir.

Seçmen iradesinin kendi partisinin dışında başka partilere yansımaması gözetilmiştir.

Demokrasi bir yönü ile örgütlü toplum demektir. Seçime katılmak için teşkilatlanma ve kongre yapmış olma şartı yeterlidir.

Seçmen kütüğündeki haksızlıklarına ilişkin düzen kurallarına yer verilmiştir. Ülkemizin demokrasi çıtası daha da yükseltilecektir.

SORU-CEVAP

Yazıcı: İttifakın barajı geçmesi halinde oylar ittifak içinde toplanıyor, kaç vekil çıkaracağı da sıralamaya giriyor. İttifak ayrı bir kategori haline geliyor. İttifak ortak oyun dağılımı ile kendi içinde hesaplıyor. Biz bunu burada ayrıştırdık. Her partinin dont uygulamasında görünür olmasını sağladık. İttifak çerçevesinde oyu belirlenecek ve genel oy sıralamasına girecek. İttifak dışında o hesaplama yapılacak. Aldığı oy miktarı genel dont sıralamasında yapılacak.

Yıldız: Türkiye genel barajını ittifak ile geçecek. Ama milletvekili çıkarımını kendi oyu ile sağlayacak.

Yazıcı: Teklifimiz barajın 10'dan 7'ye düşürülmesi. Ama Meclis ne yapar bilemeyiz. Buna ipotek koyamayız.

Yıldız: Seçim ittifakı ile barajın bir önemi kalmamıştır. Yüzde 7, yüzde 5 çok önemli değildir.

Yazıcı: Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değil. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmadık.

Yazıcı: Biz uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakanlık kelimesini uyum metninden çıkarıyoruz.

Yazıcı: Erken seçim yok. Bunu daha önce de dedik.

Yıldız: Bu çalışma ile erken seçim tartışmalarına da son verilmiş oldu.

