Son dakika: Seçim barajı düşüyor! MHP istedi AK Parti kabul etti: Grup kuran siyasi partiler seçime...

Seçim kanunu hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı ile MHP milletvekili Feti Yıldız, bugün birlikte seçim kanunu hakkındaki son tasarıyı anlatacak. MHP'nin talebi doğrultusunda mecliste grup kurarak seçime girmenin önü kapanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: SEÇİM BARAJI %7'YE DÜŞÜYOR!

Seçim barajı yüzde ondan yüzde yediye düşecek. AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifi bugün açıklanacak.

%3'Ü GEÇEN PARTİLER HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK

Tek başına seçime giren ve yüzde üç oy alan partiler hazine yardımı alabilecek. Partilerin grup kurarak seçime girmesinin önüne geçileceği ifade ediliyor.

AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı ve MHP milletvekili Feti saat 11:00'de birlikte açıklama yapacak.

