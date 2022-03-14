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Son dakika: Seçim barajı düşüyor! MHP istedi AK Parti kabul etti: Grup kuran siyasi partiler seçime...

14.03.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP, bugün 11:00'de seçim kanunu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İki parti seçim kanunu konusunda anlaştı. Tasarıya göre seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülecek. Aynı şekilde tek başına seçime giren ve %3'ün üstüne oy alan partiler de hazine yardımı alabilecek.

Son dakika: Seçim barajı düşüyor! MHP istedi AK Parti kabul etti: Grup kuran siyasi partiler seçime...

Seçim kanunu hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı ile MHP milletvekili Feti Yıldız, bugün birlikte seçim kanunu hakkındaki son tasarıyı anlatacak. MHP'nin talebi doğrultusunda mecliste grup kurarak seçime girmenin önü kapanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: SEÇİM BARAJI %7'YE DÜŞÜYOR!

Seçim barajı yüzde ondan yüzde yediye düşecek. AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifi bugün açıklanacak.

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%3'Ü GEÇEN PARTİLER HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK

Tek başına seçime giren ve yüzde üç oy alan partiler hazine yardımı alabilecek. Partilerin grup kurarak seçime girmesinin önüne geçileceği ifade ediliyor.

AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı ve MHP milletvekili Feti saat 11:00'de birlikte açıklama yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP
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