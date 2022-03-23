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Son dakika: Seçim kanunu değişikliğinde ‘cumhurbaşkanı’ itirazı! Kritik gün geldi…

23.03.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ile MHP’nin birlikte hazırladığı seçim kanunun değişikliğinin bugün Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Muhalefet partilerinin 15 maddelik yasa teklifine 4 başlıkta itiraz ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulması, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesinde yapılan değişiklik ile yüzde 7 seçim barajı bu itirazların başında geliyor. İşte seçim kanunu ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Seçim kanunu değişikliğinde ‘cumhurbaşkanı’ itirazı! Kritik gün geldi…

Son dakika haberleri: Seçim kanununda değişiklik teklifinin görüşülmesine bugün başlanması beklenirken Türkiye’nin de gözü kulağı Anayasa Komisyonu’nda olacak. AK Parti ve MHP tarafından sunulan teklifte, ittifakların oy oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidilerek partilerin seçim çevresinde aldığı oy oranında milletvekili çıkarmasını öngören önemli maddeler var.

MUHALEFET PARTİLERİ EN ÇOK BU MADDELERE İTİRAZ EDİYOR

Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulması, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesinde yapılan değişiklik ile yüzde 7 seçim barajı, 15 maddelik yasa teklifinde muhalefet partilerinin en fazla tartıştıkları ve eleştirdikleri düzenlemeler arasında bulunuyor.

Dünya gazetesinin haberine göre; AK Parti ve MHP tarafından getirilen seçim yasası değişikliğinde ülke barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülüyor. Altı parti 28 Şubat’ta açıkladıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasında temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını yüzde 3’e düşürülmesi konusunda mutabakata vardı. CHP baştan beri barajın sıfırlanmasını savunuyor. Ancak altı partinin Güçlendirilmiş Parlamenter sistem mutabakat metnine yansıdığı şekilde baraj tartışmalarının yüzde 3 üzerinden sürmesi bekleniyor.

Seçim sandığı

‘ARTIK OYLARLA’ MİLLETVEKİLİ ÇIKARMA TARTIŞMASI

Yasa teklifiyle 2018 seçimlerinde uygulanan ittifak düzenlemesi değiştirilerek, seçim bölgelerinde ittifak sayesinde alınan “artık oylarla” milletvekili çıkarma imkanı kaldırılırken muhalefet partileri, bu düzenlemeyi ‘siyasi mühendislik’ ve ittifakları bitirmeye dönük bir adım olarak değerlendiriliyor. Yasa teklifinin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerinde gerek iktidar gerekse muhalefet partileri ittifak düzenlemesinin neden getirildiğini kendi cephelerinden değerlendirecekler.

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CUMHURBAŞKANI SEÇİM YASAKLARINDAN MUAF TUTULACAK

Anayasa Komisyonunda teklif görüşülürken muhalefetin itiraz edeceği diğer bir başlığı seçim yasaklarından Cumhurbaşkanının muaf tutulmasına ilişkin düzenleme oluşturuyor. Muhalefet partileri siyasi parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanının devletin bütün olanaklarını kullanarak siyasi çalışmalarını yürütmesinin, adil olmadığı belirtiyor. Cumhurbaşkanının seçim propagandası sürecinde hiçbir kısıtlamaya tabi olmamasını devlet imkanlarını kullanmasını eşitlik ilkesine aykırı olduğu eleştirisi getiriyor. Bu maddenin görüşmelerinde muhalefet Cumhurbaşkanının da kapsama alınması için önergeler verecek.

SEÇİM KURULLARININ OLUŞUMUNA MÜDAHALE EDİLECEK

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri en kıdemli hakimler arasından belirlenirken yasa teklifi ile bunun kaldırılarak yerine il seçim kurulu başkan ve üyelerinin o ildeki birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kurayla belirlenmesi şartı getirilmesi de tartışmalı maddeler arasında yer alıyor. Muhalefet, bu değişikliği seçim kurullarına oluşumuna müdahale olarak değerlendiriyor. Muhalefet düzenlemeyi seçim güvenliği açısından sakıncalı bulurken, isteyen hakimin kuradan muaf olmasının, hakimlere baskı uygulanmasının önünü açan bir düzenleme olduğunu savunuyor.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP son dakika haberi

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