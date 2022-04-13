SON DAKİKA | Seçim öncesi gündem olacak sözler! "Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, yeni ittifakı ilk kez açıkladı

Son dakika: Seçim için geri sayım sürüyor. 2023'te yapılması beklenen seçimler için herkes muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ederken, anket şirketleri de son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşıyor. Seçim kanununda yapılan değişiklik sonrası ittifakların nasıl bir strateji geliştireceği kulislerde tartışılmaya devam ederken, gazeteci Yavuz Donat'tan oy oranı ve ittifaklarla ilgili dikkat çeken ifadeler geldi.

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü İbrahim Uslu ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten gazeteci Donat, Uslu'nun kararsız seçmenin çok fazla olduğunu söylediğini aktardı.

Donat'ın Sabah gazetesindeki yazısında; Uslu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu.

"ERDOĞAN'I GÜÇLENDİRDİ, YÜZDE 2 GETİRİS OLDU"

Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarafsızlık' kararının halkta karşılık bulduğunu belirten ANAR Genel Müdürü Uslu, "Savaşta izlenen tarafsızlık, Sayın Erdoğan'ı güçlendirdi... Oy olarak, yüzde 2 getirisi oldu." ifadelerini kullandı.

Toplumun yüzde 70'inin en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğu vurgulayan Uslu, siyasette bir sıkışmışlık olduğunu savundu.

İKİ YENİ İTTİFAK İDDİASI!

İttifak sayısının artabileceğini iddia eden Uslu, Donat'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın?

SOLDAKİ PARTİLERLE İTTİFAK

HDP'nin baraj sorunu yok... Yüzde 11'in altına düşmüyor... Seçimde soldaki partilerle... TİP'le... EMEP'le ittifaka gidebilir... Yüzde 12.5'e çıkmaya çalışabilir."

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK?

Muhalefetin kimi aday göstereceğiyle ilgili tartışmalara da değinen Uslu, belediye başkanlarının oy potansiyelinin, liderlerden daha yüksek olduğunu söyledi.

