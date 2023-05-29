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Son dakika | Seçim sonrası sessizliğini bozdu: İmamoğlu'ndan ilk açıklama! "Türkiye'nin şimdi gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı var"

29.05.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gerek seçim süreci boyunca yaptığı çıkışlarla gerekse 14 Mayıs'taki 1. tur seçiminin akşamında yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuran Ekrem İmamoğlu'nun dün akşamki 2. tur seçimi boyunca sessizliğini koruması dikkat çekmişti. Seçim sonrası ilk açıklamasını yapmak üzere kameralar karşısına geçen İmamoğlu, "Her şey yeniden başlıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" mesajıyla dikkat çekti. İmamoğlu 2018 yerel seçimlerine de gönderme yaptı.

Son dakika | Seçim sonrası sessizliğini bozdu: İmamoğlu'ndan ilk açıklama! "Türkiye'nin şimdi gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı var"

Son dakika haberi: İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın geride bıraktığımız seçimde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu seçime yönelik ilk değerlendirmelerini yaptı. 'Değişim' vurgusu yaptığı konuşmasında İmamoğlu "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" dedi ve konuşmasını kendisiyle özdeşleşen "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla tamamladı.

"TÜRKİYE'NİN ŞİMDİ GERÇEK SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAYA ACİLEN İHTİYACI VAR"

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

"14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYAN ON MİLYONLAR VAR"

"Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sakın ama sakın üzülmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz.

2018 YEREL SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Benzer bir hayal kırıklığı 5 yıl önce de yaşanmıştı. Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik.

"Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Bundan sonra bütün gönülleri fethetmek için çalışmaya devam edeceğiz.

"Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak.

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Ekrem İmamoğlu seçim

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