Son dakika seçim sonuçları | Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ilk sonuçlar geldi: AA ve ANKA'ya göre son durum...

Son dakika haberi: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 60 milyondan fazla seçmen 13. cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte ilk sonuçlar, özel grafiklerle anbean Mynet'te yer almaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 2. tur seçimlerinin sonuçlarını AA ve ANKA'ya göre Mynet seçim özel sayfasından takip edebilirsiniz. İşte 2. tur seçim sonuçlarına göre il il son durum ve adayların aldıkları oy oranları...

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR SONUÇLARI!

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bugün bir kez daha sandık başına gitti. 60 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Sandıklar Türkiye genelinde saat 17.00'de kapanırken, oy sayım işlemine başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte il il ilk sonuçlar geliyor.

ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU ÖNDE?

Anadolu Ajansı'ndan (AA) gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 49,39'u açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 56,36, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43,64 olarak yer aldı.

ANKA'ya göre ise sandıkların yüzde 53,10'u açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,86; Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 51,14 olarak yer aldı.

14 MAYIS’TA YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ’NİN SONUÇLARI

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk tur oylamasında pusulada 4 aday vardı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştı. YSK’nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanırken karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı.



