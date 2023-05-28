SON DAKİKA | Seçim sonuçları sonrası Meral Akşener'den ilk açıklama: "Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz" diyerek duyurdu

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının açıklanmasıyla Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçlarının açıklanması sonrası Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kameraların karşısına geçti. Akşener yaptığı açıklamada yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken; "Bize düşen milletimizin mesajını almak ve gereğini yapmaktır" ifadelerini kullandı. Akşener, açıklamasının devamında bu akşam Millet İttifakı'nın liderleri olarak Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini duyurdu.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları şöyle;

"YAPILAN KARA PROPAGANDALARA RAĞMEN..."

"Sandıklarda görev yapanlara, oy kullanan partililerimize, her yaştan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. En çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün demokrasimize sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için kıymetli. Yapılan kara propagandalara rağmen milletimiz demokratik hakkını kullandı. Ülkemizde uzun zamandır seçim programı var. Aylardır seçim gölgesinde kalan birikmiş sorunlarımız var.

Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak. Anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları nedeniyle umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü eğer demokrasiye inanıyorsak, seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu unutmamalıyız.

"MİLLETİMİZİN TALEPLERİNİ DİNLEYECEĞİZ"

Bir irade ortaya konduğunda bana niye yok, niye ona oy verdin deme hakkı kimsede yoktur. Milletin iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin isteklerini dinledik. Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde, milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti mensupları burada, Meclis'te. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini yapar.

"BİR CUMHURBAŞKANINA YAKIŞMAZ"

Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması umutlandırmamış olsa da, Kılıçdaroğlu'nu büyük şevkle kendisini alkışlayan vatandaşlara yuhlattı. Bir cumhurbaşkanına yakışmaz.

Hepimizin cumhurbaşkanı olmayı, artık dertlerin üzerinde konuşması kendisine yol edinir diye ummuştuk. İnşallah bu hayıflı davranış sondur.

Hepimizin cumhurbaşkanı olmayı, artık dertlerin üzerinde konuşması kendisine yol edinir diye ummuştuk. İnşallah bu hayıflı davranış sondur. Umarım ki seçilmiş olduğu son döneminde bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar.

"22.30'DA DA HEP BERABER GÖRÜŞECEĞİZ"

Biz öncelikle 14 Mayıs seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Ben arkadaşlarıma dedim ki, seçim bitti. 15 gün sonra sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ikinci tura kaldığı seçim var. Buraya odaklanacağız. Bizim 14 Mayıs'ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları 28 Mayıs akşamı sonrası görüşeceğiz. Biz 2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Bununla ilgili bir mesaj var. Biz önce derslerimizi çıkaracağız. Millet İttifakı nedir ne değildir, o daha sonraki mesele. 2019'da yerel seçimlere bizim teklifimiz üzerine CHP ve İYİ Parti olarak ortak belediye başkan adayları ve meclis üyeleri yan yana geldi. Sonuçta iyi de bir başarı kazandık. 11 büyükşehir kazanıldı. Ondan sonra tekrar sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti ile iki partinin yanına daha önce Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile oluşan Millet İttifakı Gelecek ve DEVA'nın katılımıyla 6'lı Masa haline geldi. 6'lı Masanın ilerlemesi neticesinde adaylık Kılıçdaroğlu üzerinde kaldı. Bu bir döngü. Bu akşam hep birlikte görüşerek değerlendirme yapacağız"



