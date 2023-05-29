SON DAKİKA | Seçim sonuçları sonrası Millet İttifakı toplandı! Kritik toplantı sonrası açıklama yapılmadı

Son dakika: Millet İttifakı'nda yer alan 6 siyasi partinin lideri cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 22.45'de başlayan kritik toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrası liderler, basına açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

(AA)

