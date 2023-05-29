HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Seçim sonuçları sonrası Millet İttifakı toplandı! Kritik toplantı sonrası açıklama yapılmadı

SON DAKİKA | Seçim sonuçları sonrası Millet İttifakı toplandı! Kritik toplantı sonrası açıklama yapılmadı

29.05.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama sonuçları Millet İttifakı'nda yer alan 6 siyasi partinin lideri bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrası liderler, basına açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

SON DAKİKA | Seçim sonuçları sonrası Millet İttifakı toplandı! Kritik toplantı sonrası açıklama yapılmadı

Son dakika: Millet İttifakı'nda yer alan 6 siyasi partinin lideri cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 22.45'de başlayan kritik toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrası liderler, basına açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın balkon konuşması başladı! Tüm gözler orada...

Erdoğan'ın balkon konuşması başladı! Tüm gözler orada...

 Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

 Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

 Bir tek o ilde oyun rengi değişti!

Bir tek o ilde oyun rengi değişti!

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babacan'dan dikkat çeken 'seçim' çıkışı! "Yarından itibaren derhal..."Babacan'dan dikkat çeken 'seçim' çıkışı! "Yarından itibaren derhal..."
Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları Millet İttifakı 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'

Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.