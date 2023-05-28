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  4. SON DAKİKA | Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Devlet Bahçeli'den ilk yorum

SON DAKİKA | Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Devlet Bahçeli'den ilk yorum

28.05.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türk milleti bugün tarih yazmıştır, tezahür eden milli iradeye herkes saygılı duymalıdır" dedi. Bahçeli açıklamasının devamında "Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün kaybeden kötülerdir" dedi.

SON DAKİKA | Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Devlet Bahçeli'den ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli seçimle ilgili yaptığı ilk açıklamada "Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Milli geleceğimizin zafere müstehak olduğu da tescillenmiştir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"MİLLETİMİZ İFTİRA VE İNKAR SİYASETİNE PRİM VERMEMİŞTİR"

"Türk milleti bugün tarih yazmıştır, tezahür eden milli iradeye herkes saygılı duymalıdır. 14 Mayıs'ta yapılan seçimle Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren Türk milleti, 28 Mayıs'ta da Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Milli geleceğimizin zafere müstehak olduğu da tescillenmiştir. Dünya karşımıza geçmiş ama Türk milletine sökmemiştir.

"BUGÜN KAYBEDEN KÖTÜLERDİR"

Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün kaybeden kötülerdir. Bugün yapılan seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."


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