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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Aynen uygulanacaktır

19.01.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında 'seçim yasasıyla' ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir." diyen Bakan Bozdağ, "Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ seçim tarihiyle ilgili de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." dedi.

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Aynen uygulanacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de yayınlanan “Mine Sarı ile Müzakere Özel” programına konuk oldu. Mehmet Acet, Nedim Şener ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayan Bozdağ 2023 seçimleriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli bakanlarımızın, başbakanlarımızın görev yaptığı, Türkiye için önemi olan bir yer. Burası, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle yönetim merkezi Beştepe'ye taşındı. Eski Başbakanlık binası da Adalet Bakanlığı uhdesine bırakıldı. Burasının tarihi müze olarak değerlendirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığımızın bir talimatı var. Cumhuriyet'in 40'lı yıllarından beri buralar çok önem arz etmiş, Türkiye'nin kalbi burada atmış. Ben de geçmişte burada görev yaptım.

SEÇİM TARİHİ 14 MAYIS'TA MI YAPILACAK?

Seçimlerle ilgili önemli düzenlemeler hem anayasamızda var hem de seçim kanunlarımızda yer alıyor. Anayasada, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz, der. Bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kast ettiğini söylüyor. Burada kasıt, seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır. Seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır. Seçim kanunlarında yapılan önceden de değişiklikler var. 12 Haziran 2011 seçimleri yapıldı, YSK gündemine geldi, oradan bir karar çıktı. Çok net şekilde ifade ediliyor.

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"MAYIS'TA 1 YIL OLUYOR"

Muhalefet şerhi yazan üyeler de diyor ki, 12 Haziran'da yapılacak seçim için uygulanmaz çünkü seçim süreci takvimi esas alınır diyorlar. Burada YSK'nın kararı var, seçimin başladığı tarihe göre yapılır diye. Her değişiklikten sonra bu konu tekrar gündeme geliyor. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz diyor. Biz bu 1 yıllık hesabı seçim tarihine göre mi, seçim başlangıcına göre mi yapacağız? Bunun seçim tarihine belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir, aksi de düşünülemez. 1 yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Nisan'da yürürlüğe girdi ve Mayıs'ta 1 yılı geçen bir süre olduğu için seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, aynen uygulanacaktır. Bu hesaba yapanlara bir de şunu söylemek lazım, ne menfaatleri var. Sizin dediğiniz gibi olduğunda Mayıs'ın hangi tarihi olursa olsun bir yıl doluyor. Barajı da 7'ye indirdik, bunların dediği olursa, barajla ilgili kısım da uygulanmayacak. Barajı indiren uygulamanın, olmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sadece buralara biraz şaibe düşürmek için başlatılan bir tartışma bu. 2011 yılında YSK'nın verdiği 140 numaralı kararı, hepsi çok iyi biliyor. Bir tartışmanın olmadığını çok iyi biliyorlar.

"BİR ERKEN SEÇİM YOK"

Anayasa bu konuda doğru kavramı kullanıyor. Seçimin yenilenmesi diyor. Zaten seçim kararı alındığında anayasal ifade seçimin yenilenmesidir. Doğru ifade budur. Ancak seçimin yapılması gereken tarihten öne çekilmesi yenileme gerçeğini ortadan kaldırmaz, biraz da takvimin öne alınmasıdır. Burada bir erken seçim yok. Seçim için konuşulan ay Mayıs. Buna erken seçim demek, erken seçimle ilgili kavramları doğru kullanmamak olur. Seçime yıllar varken seçim kararı alındı.

TARİH NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum.

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