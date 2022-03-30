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  4. SON DAKİKA | Seçim yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

SON DAKİKA | Seçim yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

30.03.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve Meclis'te görüşülmeye devam eden yeni seçim kanunu yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı içinden farklı bir ses yükseldi. İttifakın ortaklarından olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, söz konusu yasa teklifine 'evet' demeyeceğini açıkladı.

SON DAKİKA | Seçim yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Son dakika: Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni seçim yasasıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret eden Destici, oda yöneticilerinin sorularına da cevap verdi.

DESTİCİ: İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR YASA ÇIKMADI

Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, Meclis'e gelen seçim kanunu hakkında konuşan Destici, "Biz hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağıyız. Mesela Meclis'e seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı" dedi.

"EVET DEMEYECEĞİM"

"Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın. Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik. Neticede 3 partili bir ittifak. İki parti bir noktada anlaşınca üçüncü olan biz ittifakın dışına çıkacak değiliz" diyen Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"DAHA FAZLA BİR ŞEY SÖYLERSEM..."

“Ha ne yapacağım; diyelim ki bana sordular. Ben evet vermeyeceğim ama çıkıp ittifak hassasiyeti olduğu için söylediklerimin dışında daha fazla şey söylersem bu istismar edilir. Doğru da olmaz.

En azından 10’dan 7’ye düşmesi kazançtır ama sıfır olmadı diye Cumhur İttifakı'nı bozacak değiliz. Büyük Birlik Partisi ne Meclis'te ne de kamuoyunda yanlış olan hiçbir şeye sessiz kalmamıştır.

Biz kendimize göre milletin istikbalini önceleyerek bireysel hiçbir teklife evet demedik. İnfaz yasasında evet demedik. Kişinin kişiye olan suçunu devlet affedemez. Devletin af yetkisi olmamalı. Bizim hassasiyetimiz bu. Bugün Ukrayna’nın başına gelenlerin yarın bizim başımıza gelmeyeceğini garantisi yok.”

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seçim Mustafa Destici

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