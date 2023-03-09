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Son dakika: Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? YSK duyurdu: 14 Mayıs'ta...

09.03.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi.

Son dakika: Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? YSK duyurdu: 14 Mayıs'ta...

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kalırken, parmak boyama yöntemine tekrar dönülsün önerisi gündem olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanırken, muhalefet cephesinden de benzer sesler yükselmişti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçimlerde parmak boyası uygulanmasının bu seçimlerde de kullanılması için gözler YSK'ya çevrilmişti.

YSK'DAN PARMAK BOYASI KARARI

YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi. (Kaynak: Habertürk)

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