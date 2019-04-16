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Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

SEÇİM HABERLERİ  | 16.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı son dakika kararına göre, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, seçilen adaya verilen mazbatayı iptal etti.

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ye başvurarak, Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiğini belirtti.

Özel, Keskin İlçe Seçim Kurulunun bu süreçte İYİ Parti adayına mazbata düzenlediğini ve verilen mazbatanın iptalini istedi.

Başvuruyu görüşen YSK, ilçede seçilen adaya verilen mazbatanın iptaline karar verdi.

YSK'nin kararında, Keskin Belediye Başkanlığı seçiminde İYİ Parti adayının bin 806, AK Parti adayının bin 800 oy aldığı, oy farkının 6 olduğu belirtildi.

Ancak ilçede 8 kısıtlının oy kullandığının anlaşıldığı, bu halin de seçim sonucuna etkili olması nedeniyle Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline, bu ilçede seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verildiğinden mazbatanın oy birliğiyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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