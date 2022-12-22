HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı! Şaşırtan sonuç... Yüzde 10 oy kaybetti...

Son dakika: Seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı! Şaşırtan sonuç... Yüzde 10 oy kaybetti...

22.12.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye’de genel seçimler giderek yaklaşırken siyaset kulislerinde de hareketlilik devam ediyor. Erken seçim iddialarının da gündemde olduğu siyaset kulislerini yakından ilgilendiren anketler gelmeye devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette çok konuşulacak sonuçlar yer aldı. Yüzde 10 oy kaybının görüldüğü anket gündem oldu. İYİ Parti'nin üç büyük ilde yaptığı çıkış ise gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Son dakika: Seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı! Şaşırtan sonuç... Yüzde 10 oy kaybetti...

Son dakika | Türkiye'yi seçim heyecanı sarmaya başladı. Açıklanan seçim anketlerine de her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. ORC Araştırma şirketinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmış olduğu anket oldukça ses getirdi. Seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. AK Parti'nin İstanbul'da yaşadığı kayıp ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var! Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

İSTANBUL'DA AK PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN KAYIP

istanbul

AK Parti, 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 42,7 oy almıştı. Son açıklanan ankette AK Parti'nin yüzde 10,4 oy kaybettiği ve oyunun yüzde 32,2'ye gerilediği görüldü. CHP ise İstanbul'da 2018'e göre oyunu 0,8 puan artırdı ve yüzde 27,2'ye yükseltti. İstanbul sonuçlarında İYİ Parti'nin yükselişi de dikkat çekti. 2018 yılına göre oyunu 8 puan artıran İYİ Parti'nin son ankette oyu yüzde 16,1'e yükseldi.

ANKARA'DA İYİ PARTİ'DEN SIÇRAMA

ankara

AK Parti'nin oylarında 2018 yılına göre düşüş Ankara'da da devam etti. AK Parti'nin oyu son yapılan ankette 2018'e göre 9,9 puan düşüşle yüzde 30,5'e geriledi. CHP'deki pozitif durum Ankara'da da devam etti. Yapılan ankette CHP'nin oyunu yüzde 0,9 artırdığı ve yüzde 27'ye çıkardığı görüldü. Ankara'daki sonuçlara İYİ Parti yine damgasını vurdu. İstanbul'daki gibi Ankara'da da yapılan ankete göre İYİ Parti'nin oyu 8 puan arttı ve yüzde 20,1'e yükseldi.

CHP İZMİR'DE OY KAYBETTİ

izmir

İzmir'de yapılan ankette AK Parti'nin yüzde 8,3 oy kaybettiği ve yüzde 20,4'e gerilediği görüldü. CHP'nin İzmir'de oyunun düşmesi ise dikkat çekti. İzmir'de 2018 yılına göre CHP'nin oyu yüzde 1,1 geriledi ve yüzde 40,2 oldu. İYİ Parti'nin yükselişi İzmir'de de devam etti. İYİ Parti son ankete göre oyunu 6,5 puan artırarak yüzde 17,4'e yükseltti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta emlakçı dehşeti! Paralarını kaptırdılar ardından bıçaklandılarBeşiktaş'ta emlakçı dehşeti! Paralarını kaptırdılar ardından bıçaklandılar
'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor
Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim haziran

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar

İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Atilla Önder, İspanya'da yakalandı! Türkiye'ye getirilecek

Atilla Önder, İspanya'da yakalandı! Türkiye'ye getirilecek

AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: 'Bugün Meclis'e gelecek'

AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: 'Bugün Meclis'e gelecek'

Onay kodunu doğruladı, hayatı altüst oldu

Onay kodunu doğruladı, hayatı altüst oldu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.