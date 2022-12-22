Son dakika: Seçimler yaklaşırken bir anket daha yayınlandı! Şaşırtan sonuç... Yüzde 10 oy kaybetti...

Son dakika | Türkiye'yi seçim heyecanı sarmaya başladı. Açıklanan seçim anketlerine de her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. ORC Araştırma şirketinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmış olduğu anket oldukça ses getirdi. Seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. AK Parti'nin İstanbul'da yaşadığı kayıp ise dikkat çekti. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA AK PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN KAYIP

AK Parti, 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 42,7 oy almıştı. Son açıklanan ankette AK Parti'nin yüzde 10,4 oy kaybettiği ve oyunun yüzde 32,2'ye gerilediği görüldü. CHP ise İstanbul'da 2018'e göre oyunu 0,8 puan artırdı ve yüzde 27,2'ye yükseltti. İstanbul sonuçlarında İYİ Parti'nin yükselişi de dikkat çekti. 2018 yılına göre oyunu 8 puan artıran İYİ Parti'nin son ankette oyu yüzde 16,1'e yükseldi.

ANKARA'DA İYİ PARTİ'DEN SIÇRAMA

AK Parti'nin oylarında 2018 yılına göre düşüş Ankara'da da devam etti. AK Parti'nin oyu son yapılan ankette 2018'e göre 9,9 puan düşüşle yüzde 30,5'e geriledi. CHP'deki pozitif durum Ankara'da da devam etti. Yapılan ankette CHP'nin oyunu yüzde 0,9 artırdığı ve yüzde 27'ye çıkardığı görüldü. Ankara'daki sonuçlara İYİ Parti yine damgasını vurdu. İstanbul'daki gibi Ankara'da da yapılan ankete göre İYİ Parti'nin oyu 8 puan arttı ve yüzde 20,1'e yükseldi.

CHP İZMİR'DE OY KAYBETTİ

İzmir'de yapılan ankette AK Parti'nin yüzde 8,3 oy kaybettiği ve yüzde 20,4'e gerilediği görüldü. CHP'nin İzmir'de oyunun düşmesi ise dikkat çekti. İzmir'de 2018 yılına göre CHP'nin oyu yüzde 1,1 geriledi ve yüzde 40,2 oldu. İYİ Parti'nin yükselişi İzmir'de de devam etti. İYİ Parti son ankete göre oyunu 6,5 puan artırarak yüzde 17,4'e yükseltti.

