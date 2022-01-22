HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o sözleri sonrası Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Son dakika: Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o sözleri sonrası Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

22.01.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Sedef Kabaş'ın çok tartışılan o sözleri sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tele 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk olan Dr. Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nefretten doğan bu ifadelerin adalet önünde hak ettiği karşılığını bulacağını ifade ederken canlı yayın konuklarından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Uğur Dündar'ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. AK Parti kurmayları Kabaş'a büyük tepki gösterirken canlı yayında Sedef Kabaş'ın sözleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi geceye damga vurdu.

SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ'IN O SÖZLERİ SONRASI ENGİN ÖZKOÇ'UN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programında gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olarak katıldığı programda Kabaş'ın cümleleri şok etkisi yarattı. O anlarda ise CHP'li Engin Özkoç'un surat ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

ENGIN OZKOC

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

SEDEF KABAŞ GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş, gözaltına alındı. Kabaş'ın saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinden gözaltına alındığını avukatı Uğur Poyraz duyurdu.

SEDEF KABAS

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bakan Gül, yaptığı açıklamada "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

GUL

Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklamaSon dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Sokak ortasında dehşet! Eşi tarafından katledildiSokak ortasında dehşet! Eşi tarafından katledildi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

2. el otomobil satışıyla ilgili emsal karar!

2. el otomobil satışıyla ilgili emsal karar!

24 saat nöbet tutuluyor! Kilosu 500 liradan satılıyor, örtü altında saklıyorlar

24 saat nöbet tutuluyor! Kilosu 500 liradan satılıyor, örtü altında saklıyorlar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.