Son dakika: Sedef Nur Çağlar'ın sır günlüğünde neler yazıyor? Polis her yerde onu arıyor!

Son dakika haberi: Türkiye bir haftadır Sedef Nur Çağlar'ın Kocaeli'nde pencereden düşüp ağır yaralanmasını konuşuyor. Sedef Nur'un polis memuru sevgilisi Ahmet Ata olaydan hemen sonra gözaltına alınmıştı. Ahmet Ata, sevgilisinin kendisini kıskandığını ve daha sonra daireden aşağı atladığını ifade etmişti. Ahmet Ata'nın kardeşinin günlük iddası olayı başka bir noktaya taşıdı.

SON DAKİKA: SEDEF NUR'UN SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNDEN GÜNLÜK İDDİASI!

İfadeler alınıyor, tanıklar dinleniyor. Sedefnur'a ne olduğunu balkondan nasıl düştüğü araştırılıyor. 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar, polis memuru sevgilisiyle birlikte gittiği misafirlikte balkondan düşerek ağır yaralanmıştı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre Sedef Nur Çağlar'ın tedavisi devam ederken Ahmet Ata'nın kardeşinden yeni bir iddia geldi. Sedef Nur'un yakın bir arkadaşına not bıraktığı ve 'Ben ölürsem günlüğümü aileme teslim et' dediği iddia edildi.



