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  4. Son dakika: Sedef Nur Çağlar'ın sır günlüğünde neler yazıyor? Polis her yerde onu arıyor!

Son dakika: Sedef Nur Çağlar'ın sır günlüğünde neler yazıyor? Polis her yerde onu arıyor!

14.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Nur Çağlar'ın yedinci kattan düşmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, Sedef Nur olayını konuşuyor. Kocaeli'nde polis sevgilisi Ahmet Ata ile birlikte arkadaşlarına misafirliğe giden Sedef Nur, 7. kattaki daireden düşerek ağır yaralanmıştı. Polis memuru Ahmet Ata tutuklanırken, ev sahibi iki kişi serbest bırakıldı. Ahmet Ata'nın günlük iddiası ise ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sedef Nur Çağlar'ın sır günlüğünde neler yazıyor? Polis her yerde onu arıyor!

Son dakika haberi: Türkiye bir haftadır Sedef Nur Çağlar'ın Kocaeli'nde pencereden düşüp ağır yaralanmasını konuşuyor. Sedef Nur'un polis memuru sevgilisi Ahmet Ata olaydan hemen sonra gözaltına alınmıştı. Ahmet Ata, sevgilisinin kendisini kıskandığını ve daha sonra daireden aşağı atladığını ifade etmişti. Ahmet Ata'nın kardeşinin günlük iddası olayı başka bir noktaya taşıdı.

SON DAKİKA: SEDEF NUR'UN SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNDEN GÜNLÜK İDDİASI!

İfadeler alınıyor, tanıklar dinleniyor. Sedefnur'a ne olduğunu balkondan nasıl düştüğü araştırılıyor. 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar, polis memuru sevgilisiyle birlikte gittiği misafirlikte balkondan düşerek ağır yaralanmıştı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

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CNN Türk'te yer alan habere göre Sedef Nur Çağlar'ın tedavisi devam ederken Ahmet Ata'nın kardeşinden yeni bir iddia geldi. Sedef Nur'un yakın bir arkadaşına not bıraktığı ve 'Ben ölürsem günlüğümü aileme teslim et' dediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
20 yaşında kız ben ölürsen diyecek öylemi. katili aklama çabası .
çocuklarınıza sahip çıkın ey vatandaş.
Kıskanacak kadar sevmeyin hiç kimseyi hem ruh hem beden sağlığı açısından iyi olur ..

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