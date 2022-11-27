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  4. SON DAKİKA | Şehit Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı! Saldırıdan iki saat önce annesiyle görüşmüş: Nöbet kulübesindeyim...

SON DAKİKA | Şehit Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı! Saldırıdan iki saat önce annesiyle görüşmüş: Nöbet kulübesindeyim...

27.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinden gelen haberler Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu eğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu. 25 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Şehit Yıldız'ın annesine "Merak etme anne, nöbet kulübesindeyim" dediği öğrenilirken, bu Yıldız'ın son sözleri oldu.

SON DAKİKA | Şehit Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı! Saldırıdan iki saat önce annesiyle görüşmüş: Nöbet kulübesindeyim...

Son dakika: Türkiye, 3 şehidine ağlıyor. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu. Gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğarken, şehit Yıldız'ın annesiyle saldırıdan iki saat önce yaptığı telefon görüşmesinin detayları yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu.

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ANNESİYLE SALDIRIDAN İKİ SAAT ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ! SON SÖZLERİ...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) şehit olmadan 2 saat önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan annesi ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

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"NÖBET KULÜBESİNDEYİM, ÜŞÜMÜYORUM"

Annesine telefonda "Şu an nöbetteyim, yağmur yağıyor" diyen Mustafa Yıldız'a anne Zübeyde Yıldız'ın, "Oğlum üşütme sakın, hasta olma" dediği, şehidin ise "Merak etme anne, üstüm sağlam, nöbet kulübesindeyim, üşümüyorum" dediği öğrenildi.

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Şehit Yıldız'ın en son iki ay önce ailesinin yanına izne gittiği öğrenildi.


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